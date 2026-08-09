Legendárního investora Warrena Buffetta na začátku letošního roku vystřídal v čele společnosti Berkshire Hathaway Greg Abel. Nový šéf má přetěžkou pozici, protože navázat na šedesát let „Věštce z Omahy“ je prakticky nemožné. Abel chce ale trhu ukázat, že ví, jakým směrem se vydat. Ve druhém kvartále začal investovat masivní hotovostní polštář konglomerátu, který v posledních dvou letech vzrostl na rekordních téměř 400 miliard dolarů. Jeden z jeho kroků navíc odhalil, že akcie Berkshire Hathaway se během druhého čtvrtletí dostaly na velmi atraktivní hodnoty.
Co se dočtete dál
- Kolik Buffettův nástupce utratil za investice ve druhém kvartále a kam směřovaly.
- Proč mohou být akcie Berkshire Hathaway podhodnocené.
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