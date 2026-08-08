Přestože se akcie společnosti SpaceX po velkolepém debutu na burze výrazně propadly, mnozí analytici z Wall Street nepřestávají firmě věřit a naopak vylepšují výhledy jejího růstu. Zatím to vypadá, že jim naslouchají především retailoví investoři. Ti ve velkém nakupovali akcie i po středečním téměř 14procentním propadu. Některé indicie nicméně naznačují, že by hodnota akcií mohla dosáhnout svého dna.

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Co se dočtete dál

  • Proč se akcie SpaceX výrazně propadly a může se jejich cena zase odrazit vzhůru?
  • Jak je to s výprodejem akcií od tzv. insiderů.
  • Proč retail zběsile nakupuje akcie SpaceX?

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