Do trhu prémiových pražských nemovitostí se chystá výrazně promluvit česko-slovenská finanční skupina J&T. Podle informací HN na to vytváří zcela nový ambiciózní fond po vzoru úspěšného J&T Arch, do kterého chce nakoupit významné tuzemské výnosové reality. Má jít zejména o velké komerční budovy v centru metropole: hotely, kanceláře i obchodní centra.
Skupina je zároveň blízko své první velké akvizici, když převezme jeden z nejznámějších pražských hotelů. Prémiové pražské hotely se staly mezi českými velkokapitalisty v posledních dvou letech žádaným zbožím.
Co se dočtete dál
- Co nového chystá skupina J&T.
- Jaký luxusní hotel kupuje.
- Jaká může být cena transakce.
- Jaké další hotely v Praze jsou na prodej.
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