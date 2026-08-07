Do trhu prémiových pražských nemovitostí se chystá výrazně promluvit česko-slovenská finanční skupina J&T. Podle informací HN na to vytváří zcela nový ambiciózní fond po vzoru úspěšného J&T Arch, do kterého chce nakoupit významné tuzemské výnosové reality. Má jít zejména o velké komerční budovy v centru metropole: hotely, kanceláře i obchodní centra.

Skupina je zároveň blízko své první velké akvizici, když převezme jeden z nejznámějších pražských hotelů. Prémiové pražské hotely se staly mezi českými velkokapitalisty v posledních dvou letech žádaným zbožím.

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Co se dočtete dál

  • Co nového chystá skupina J&T.
  • Jaký luxusní hotel kupuje.
  • Jaká může být cena transakce.
  • Jaké další hotely v Praze jsou na prodej.

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