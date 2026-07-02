Česká spořitelna si staví novou centrálu u smíchovského nádraží v Praze 5. Banka tak do roku 2028 opustí stávající kancelářské budovy v okolí stanice metra Budějovická. Dotkne se to i nárožní budovy s názvem Trianon. Nemovitost vlastní fond Reico nemovitostní, jenž, stejně jako spořitelna, spadá pod rakouskou finanční skupinu Erste, a její vedení se rozhodlo teprve 16 let starou budovu rekonstruovat.
„Budoucnost Trianonu je de facto daná, chceme budovu předělat na nájemní bydlení,“ řekl v rozhovoru s HN Dušan Sýkora, předseda představenstva Reico investiční společnosti Erste Asset Management.
Co se dočtete dál
- Kolik bytů na místě Trianonu u metra Budějovická skupina Erste zbuduje.
- Kdy rekonstrukce začne.
- S jakou výší nájemného v domě investor počítá.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.