Developerská společnost Penta Real Estate udělala další krok k zastavění severovýchodní části žižkovského nákladového nádraží. Pozemky od Českých drah koupila vloni v říjnu – první etapu projektu na výstavbu bytových domů už nabízí ke koupi, s druhou teď žádá o ekologické povolení EIA.

Dokumentace k těmto povolením obvykle poskytuje unikátní pohled do hloubky projektu. A v tomhle případě z ní celkem jasně plyne, že se na Žižkově rozjíždí miliardový byznys.

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Co se dočtete dál

  • Kolik tyto byty stojí.
  • Které jsou šlágr a o které naopak zájem moc není.
  • A jak je to ziskové pro developera.