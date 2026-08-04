Developerská společnost Penta Real Estate udělala další krok k zastavění severovýchodní části žižkovského nákladového nádraží. Pozemky od Českých drah koupila vloni v říjnu – první etapu projektu na výstavbu bytových domů už nabízí ke koupi, s druhou teď žádá o ekologické povolení EIA.
Dokumentace k těmto povolením obvykle poskytuje unikátní pohled do hloubky projektu. A v tomhle případě z ní celkem jasně plyne, že se na Žižkově rozjíždí miliardový byznys.
Co se dočtete dál
- Kolik tyto byty stojí.
- Které jsou šlágr a o které naopak zájem moc není.
- A jak je to ziskové pro developera.
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