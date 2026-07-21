Tempo růstu cen nových bytů v Praze ve druhém čtvrtletí letošního roku zvolnilo. Oproti situaci před rokem se ale znatelně snížila nabídka novostaveb. Pozoruhodné je výrazné rozšíření zóny s nejdražším bydlením na území hlavního města. 

Průměrná nabídková cena bytů v nových developerských projektech v Praze se v polovině letošního roku vyšplhala na 182 700 korun za metr čtvereční. To je o 1,3 procenta více než v letošním prvním čtvrtletí a o 7,9 procenta více než před rokem. Ukazuje to nejnovější Develop Index od poradenské společnosti Deloitte, který mají HN k dispozici.

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Co se dočtete dál

  • Ve které pražské městské části za poslední rok nejvíce podražily nové byty.
  • Kde lze sehnat nejlevnější novostavby.
  • O kolik vzrostly ve druhém čtvrtletí ceny nových bytů v Brně.

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