Tempo růstu cen nových bytů v Praze ve druhém čtvrtletí letošního roku zvolnilo. Oproti situaci před rokem se ale znatelně snížila nabídka novostaveb. Pozoruhodné je výrazné rozšíření zóny s nejdražším bydlením na území hlavního města.
Průměrná nabídková cena bytů v nových developerských projektech v Praze se v polovině letošního roku vyšplhala na 182 700 korun za metr čtvereční. To je o 1,3 procenta více než v letošním prvním čtvrtletí a o 7,9 procenta více než před rokem. Ukazuje to nejnovější Develop Index od poradenské společnosti Deloitte, který mají HN k dispozici.
Co se dočtete dál
- Ve které pražské městské části za poslední rok nejvíce podražily nové byty.
- Kde lze sehnat nejlevnější novostavby.
- O kolik vzrostly ve druhém čtvrtletí ceny nových bytů v Brně.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.