Investiční skupina Accolade českých byznysmenů Milana Kratiny a Zdeňka Šoustala chce postavit poblíž dálnice D5 další skladový a výrobní areál. Místo obvyklých staveb „na zelené louce“ chce ale tentokrát využít brownfield – část areálu bývalých železáren, kde ještě v 80. letech fungovala vysoká pec a donedávna probíhala alespoň výroba trubek.
Ukazuje to žádost o ekologické povolení EIA, kterou firma podala na konci července.
Co se dočtete dál
- Místo čeho mají haly vzniknout?
- Co se tam zřejmě bude vyrábět?
- A proč to celé zapadá do plánů Accolade.
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