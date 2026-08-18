Zatímco ve Varšavě nebo v Bratislavě se běžně staví stometrové věžáky s luxusním bydlením, v Praze vyrostla od sametové revoluce jen V Tower. Tento ikonický, 104 metrů vysoký bytový dům ve tvaru písmene V proměnil podobu pankrácké pláně i panorama celé Prahy. Druhým nejvyšším bytovým domem v Praze je 93,6 metru vysoká Rezidence Eliška ve Vysočanech z roku 2013. Většina investorů s podobnými záměry však narazila na nevoli úřadů. To se má ale brzy změnit.
Co se dočtete dál
- Které projekty výškových budov se u nás připravují.
- O kolik v nich roste v průměru cena s výškou podlaží.
- Za kolik se v přepočtu prodávají byty v luxusním věžáku V Tower.
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