Zatímco ve Varšavě nebo v Bratislavě se běžně staví stometrové věžáky s luxusním bydlením, v Praze vyrostla od sametové revoluce jen V Tower. Tento ikonický, 104 metrů vysoký bytový dům ve tvaru písmene V proměnil podobu pankrácké pláně i panorama celé Prahy. Druhým nejvyšším bytovým domem v Praze je 93,6 metru vysoká Rezidence Eliška ve Vysočanech z roku 2013. Většina investorů s podobnými záměry však narazila na nevoli úřadů. To se má ale brzy změnit.

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Co se dočtete dál

  • Které projekty výškových budov se u nás připravují.
  • O kolik v nich roste v průměru cena s výškou podlaží.
  • Za kolik se v přepočtu prodávají byty v luxusním věžáku V Tower.

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