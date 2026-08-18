Vítězem chystaných změn ve třetím důchodovém pilíři by mohl být český investor. Ve finále ale nemusí jít o lidi, kteří k zajištění na stáří využívají tradiční penzijní spoření. Navrhované snížení poplatků by totiž mohlo zvýšit konkurenci pro platformy, které si postavily jméno na automatizovaném a nízkonákladovém investování – a to i v režimu dlouhodobého investičního produktu (DIP). Jednou z nich je Portu, které nyní oznámilo citelné snížení poplatků, a zřejmě nezůstane jediné.
Co se dočtete dál
- O kolik Portu snižuje poplatky a co to znamená pro investory. Kdo další chce k úpravě poplatků přistoupit. Jaký vliv budou mít změny v penzijku na DIP.
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