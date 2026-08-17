Banky sice v poslední době lákají na vyšší úroky na spořicích účtech, jenže ty na reálné bohatnutí nestačí – po započtení inflace a daní často jen přešlapujete na místě. Skutečný růst majetku leží ve světě investic. Rozmístit milion korun tak, aby bezpečně vydělával a zároveň vás nepřipravil o spánek při tržních výkyvech, však může být náročné. S pomocí odborníků na investice jsme proto sestavili tři modelové scénáře, které vám mohou pomoci investiční alchymii lépe rozluštit.

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Co se dočtete dál

  • Kam teď investovat peníze, aby se co nejlépe zhodnotily. Co se hodí pro konzervativní investory a co by měli volit lidé, kteří chtějí nejvyšší výnos.
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