Dluhy států rostou rychleji než jejich ekonomiky, řada zemí hospodaří s rekordními deficity a investoři znovu varují před přehřátými akciovými trhy. Do umělé inteligence proudí stovky miliard dolarů a největší technologické společnosti táhnou akciové indexy vzhůru. Tak rychlým tempem, že vyvstává otázka, zda nejsme svědky vzniku další velké bubliny. Souboj světových velmocí i politika Donalda Trumpa v Perském zálivu zároveň posilují obavy ze zpomalení globálního růstu a z toho, že jediná výraznější korekce v sektoru umělé inteligence může rozkolísat celý finanční systém. Historie přitom ukazuje, že největší chyby nevznikají ve chvíli, kdy je krize zřejmá. Přicházejí tehdy, když většina uvěří, že růst je nekonečný. Týdeník Ekonom se proto vrací k lekcím minulých finančních otřesů pro investory.
Co se dočtete dál
- Proč se finanční krize neustále opakují i přes lepší regulace a moderní ekonomiku.
- Jak vzniká bublina, která může být zároveň destruktivní i přínosná.
- Kdy se z růstu stává nebezpečné přehřátí trhu.
- Jak poznat, že diverzifikace skutečně funguje a kdy je to jen iluze.
- Co nám říkají japonské „ztracené dekády“ o dnešních trzích.
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