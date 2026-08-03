Správa železnic získá od Českých drah 33 milionů metrů čtverečních pozemků, hlavně těch pod kolejemi. Znamená to tečku za letitým sporem o to, jestli má státní firma drahám platit za jejich užívání – kvůli tomu ostatně v roce 2022 skončil v čele Českých drah Ivan Bednárik, který je dnes ministrem dopravy.

Obě strany podepsaly smlouvu v pátek. Domluvená částka je výrazně vyšší, než se původně čekalo a pro České dráhy znamená výraznou injekci.

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