Správa železnic získá od Českých drah 33 milionů metrů čtverečních pozemků, hlavně těch pod kolejemi. Znamená to tečku za letitým sporem o to, jestli má státní firma drahám platit za jejich užívání – kvůli tomu ostatně v roce 2022 skončil v čele Českých drah Ivan Bednárik, který je dnes ministrem dopravy.
Obě strany podepsaly smlouvu v pátek. Domluvená částka je výrazně vyšší, než se původně čekalo a pro České dráhy znamená výraznou injekci.
Co se dočtete dál
- Jak bude Správa železnic nákup platit?
- Jakou roli v celém příběhu sehrál Ivan Bednárik?
- A proč s tím souvisí i bourání jedné staré výtopny?
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