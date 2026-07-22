Uznávaný manažer a někdejší šéf českého operátora O2 Tomáš Budník v byznysu zažívá těžké časy. Na začátku letošního roku prakticky zcela zanikla jeho kdysi ambiciózní skupina Thein ICT, která v minulosti skoupila na dvě desítky firem z oblasti informačních technologií. V závěru loňského roku se dostala do vážných problémů, řada z firem zkrachovala a jiné byly prodány.
Úklidové práce tehdy převzala skupina J&T, která společně s Budníkem ovládala fond J&T Thein SICAV, ale zachránit se podařilo jen torzo původně rozvětveného holdingu.
Nyní se ale do vážných problémů dostává i druhá větev jeho podnikání – tedy Thein Industry a fond kvalifikovaných investorů Thein Private Equity SICAV, který se zaměřuje na akvizice v průmyslu. A kromě Tomáše Budníka se v něm výrazně angažuje také jeho syn Filip. Budník ještě na začátku roku říkal, že problémy v IT části se jeho průmyslových investic nikterak nedotýkají.
Co se dočtete dál
- V čem spočívají problémy Thein Industry.
- O jaký fond kvalifikovaných investorů jde.
- Co za firmy do něj patří.
- Jak situace dopadá na investory.
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