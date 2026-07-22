Ve velkém výprodeji vozidel, který rozjíždějí České dráhy, to byla úplně okrajová položka, která moc nezajímala ani železniční spolky. Motorák řady 812, zvaný Esmeralda – na začátku 21. století svého druhu vizionářský prototyp, který vedl k obří sérii 237 nízkopodlažních motoráků RegioNova.

Teď se mu rýsuje nová budoucnost, v původní podobě ale zřejmě skončil. Ve středu oznámila technologická firma AŽD, že si motorák koupila na pokusy.

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Co se dočtete dál

  • Co bude s Esmeraldou dál?
  • A na kolik teď takový svérázný unikát vyjde?

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