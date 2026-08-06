Historicky největší zakázku na dotované osobní vlaky získaly ve čtvrtek České dráhy. Středočeský kraj hledal společně s Prahou firmu, která bude v letech 2030 až 2060 provozovat příměstské vlaky v okolí metropole. Ve hře byly desítky miliard.

Rada Středočeského kraje teď rozhodla o vítězství Českých drah, které nabídly cenu 165 miliard. HN to potvrdil radní pro dopravu Petr Borecký (STAN). Dneškem začne běžet lhůta na podání případných námitek.

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