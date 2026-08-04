Britskou firmu BP vede už čtyři měsíce americká šéfka Meg O´Neallová. Její začátek se kryje s konfliktem v Hormuzu a rostoucími cenami ropy a plynu. Nová CEO, která přišla zvenčí, aby do tradičního evropského ropného obra pořádně „řízla“, tak může akcionářům prezentovat nejlepší čtvrtletní výsledek od roku 2022. Čistý zisk BP ve druhém letošním kvartále byl 5,7 miliardy dolarů (asi 53 miliard korun), mezičtvrtletně je to navýšení o 2,5 miliardy dolarů.
O´Neallová, jež má za sebou 23leté působení v americkém ExxonMobilu a osm let v australské Woodside Energy, krátkodobý úspěch samozřejmě vítá. Ve videoprezentaci výsledků ale zároveň zdůrazňuje, že dlouhodobá čísla BP dobrá nejsou. „Odepsali jsme příliš mnoho hodnoty a nejsme dostatečně odolní v prostředí nízkých cen,“ řekla.
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- Jaké jsou hlavní cíle nové šéfky BP.
- Kteří zájemci by mohli mít zájem o aktiva BP v Severním moři.
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