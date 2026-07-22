Nejnovější data z realitního trhu za letošní druhé čtvrtletí ukazují pokračující růst cen. Ale pod povrchem oficiálních statistik se odehrává významný posun v dynamice vztahu mezi prodávajícími a kupujícími. Kromě vyšších cen na primárním (nové byty) i sekundárním trhu (starší byty) současně dochází i ke zvýšení nabídky. Tato situace posiluje vyjednávací pozici pro zájemce o vlastní bydlení – zejména u tzv. ležáků, nemovitostí, které zůstávají delší dobu neprodané.

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Co se dočtete dál

  • O kolik procent padají reálné prodejní ceny u takzvaných realitních ležáků.
  • Z jakého důvodu přistupují majitelé nezrekonstruovaných nemovitostí k výrazným ústupkům.
  • V jakých lokalitách průměrné nabídkové ceny starších rodinných domů nečekaně klesají.
  • Proč současné ideální okno pro vyjednávání slev může brzy skončit.

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