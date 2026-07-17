Zájem Čechů o rekreační nemovitosti v letošním roce prudce roste a svou intenzitou připomíná období pandemie covidu-19. Vysoká poptávka se promítá i do jejich zdražování. Průměrná cena chat a chalup meziročně vzrostla v deseti ze 14 krajů. Ukazuje se tak, že tato cesta je pro řadu domácností dosažitelnější alternativou k investici do vlastního bydlení, které je čím dál méně dostupné.
Co se dočtete dál
- Ve kterém kraji průměrné ceny chalup meziročně vystřelily o bezmála čtyřicet procent.
- Z jakého důvodu statistiky ve dvou moravských regionech naopak hlásí dvouciferný cenový propad.
- Jak se oproti pandemickým letům zásadně změnilo chování a rozhodování současných kupujících.
- Proč experti předpovídají pokles hodnoty starých chat a k jaké luxusnější alternativě se stáčí zájem.
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