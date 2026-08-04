Prudce se zvyšující ceny nemovitostí v Česku v kombinaci s nedostatečným růstem mezd vytvářejí setrvalý tlak na zmenšování průměrné plochy nově pořizovaného bydlení. Trend, kdy lidé v zájmu snížení nákupní ceny obětují metry čtvereční, je nejvýraznější v Praze a Brně, ovšem patrný je v celé zemi. Reakcí části trhu je rozšiřující se nabídka takzvaných mikrobytů, jejichž výměra se pohybuje kolem 20 metrů čtverečních. To mezi developery vyvolává debatu o důstojnosti a standardech moderního bydlení.
Co se dočtete dál
- O kolik metrů čtverečních se za posledních deset let reálně zmenšila průměrná výměra prodaného bytu.
- Proč nákupy nejmenších bytů ve velkém táhnou také realitní investoři a jakou část trhu s hypotékami tyto jednotky tvoří.
- Kteří velcí developeři považují mikrobyty za nutnou reakci na trh.
- Kdo je naopak odmítá stavět jako nedůstojné.
- Jaký vývoj v tomto směru lze v dalších letech očekávat.
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