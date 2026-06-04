Průměrná mzda v Česku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 8,1 procenta na 50 282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3789 korun více. Po zohlednění inflace, která činila 1,6 procenta, vzrostla mzda reálně o 6,4 procenta. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
„Nejmenší meziroční nárůst jsme zaznamenali v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Tam je ovšem i tak mzdová úroveň vysoko nad celkovým průměrem,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová. V tomto odvětví se mzdy zvýšily meziročně o 2,1 procenta na 87 404 korun.
Výrazně si polepšili například pracovníci v realitách, jimž mzdy vzrostly v průměru o 22,1 procenta na 49 165 korun. V administrativě byl růst o 18,8 procenta na 40 877 korun a ve stavebnictví o 12,6 procenta na 44 671 korun.
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Nejvyšší průměrná mzda byla v prvním kvartálu v informačních a komunikačních činnostech, činila 98 776 korun. Následovala sekce peněžnictví a pojišťovnictví s 89 091 Kč. Naopak nejnižší mzdy jsou v ubytování, stravování a pohostinství, v prvních třech letošních měsících to bylo průměrně 30 688 korun.
Nejvyšší průměrnou mzdu ze všech krajů Česka pobírali pracovníci v Praze, činila 67 945 korun. V hlavním městě byl také nejvyšší nominální růst, a to o 5151 korun. Naopak nejméně vydělávali v Karlovarském kraji s průměrem 42 391 korun. Nejnižší nominální růst zaznamenal Ústecký kraj, kde činil 2712 korun.
Celkový objem mezd v Česku se meziročně zvýšil o 8,8 procenta. Počet zaměstnanců vzrostl o 0,6 procenta na 4,04 milionu lidí.
Statistici tentokrát nezveřejnili údaje o takzvaném mediánu, tedy střední hodnotě mezd. Důvodem je to, že loni skončil datový zdroj, který tyto údaje modeloval. Nový zatím nebyl zprovozněn.
Reálná mzda v Česku meziročně stoupá od začátku roku 2024, před tím kvůli vysoké inflaci více než dva roky klesala. Bez započtení růstu cen roste průměrná mzda v Česku vytrvale od začátku roku 2014.
Nad očekávání dobrý růst
Růst reálných mezd v prvním čtvrtletí překonal očekávání a byl nejsilnější za posledních pět let. Reálná hodnota mezd v Česku se přiblížila své nejvyšší úrovni z roku 2021, shodli se analytici oslovení ČTK. Zároveň upozornili, že současný rychlý růst mezd není z dlouhodobého hlediska udržitelný, protože mzdy se zvyšují rychleji než produktivita práce.
„Takto silný růst reálné mzdy není častý. Srovnatelně silný růst reálné mzdy byl naposledy zaznamenán ve druhém čtvrtletí 2021, kdy byl ovšem údaj výrazně ovlivněn nízkou covidovou základnou. V předpandemickém období rostly reálné mzdy tempem nad šest procent naposledy v první polovině roku 2018,“ upozornil hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák.
„Mezičtvrtletně po sezonním očištění roste reálná hrubá mzda nepřetržitě již tři roky, a odmazala tak svůj propad z let 2021 až 2023,“ uvedl analytik Komerční banky Jaromír Gec. „Hrubé mzdy ale na druhou stranu mohly pokles kupní síly nadhodnocovat. Inflační vlnu totiž na úrovni čistých mezd částečně tlumilo snížení zdanění práce zrušením superhrubé mzdy v roce 2021,“ dodal.
„Růst mezd podpořilo k 1. lednu zvýšení minimální mzdy a spolu s ním také růst zaručených mezd o 7,7 procenta, které se promítá do části mzdové struktury. Na růst reálných mezd měla vliv také nižší inflace, která za první čtvrtletí činila pouze 1,6 procenta,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Tereza Krček. Upozornila přitom, že statistiky za první čtvrtletí nezahrnují růst platů ve veřejném sektoru, protože se zvýšily až od dubna po skončení rozpočtového provizoria.
Hlavní ekonom Deloitte David Marek předpokládá, že růst mezd bude v budoucnu zpomalovat. „Dlouhodobě je současné tempo růstu mezd neudržitelné vzhledem k vývoji produktivity práce a jednotkových mzdových nákladů,“ uvedl.
„Pokračující růst průměrných mezd neznamená, že si zaměstnavatelé mohou být jisti loajalitou svých zaměstnanců. Naše data ukazují, že jen necelá pětina zaměstnanců je v současnosti neprodejných a k odchodu by je nezlomila ani výrazně lepší pracovní nabídka,“ konstatoval generální ředitel společnosti Up benefity Stéphane Nicoletti.
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