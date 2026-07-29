Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání opět ponechala základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50 procenta až 3,75 procenta. Inflace nicméně podle Fedu zůstává zvýšená. Proti zachování úroků na dosavadní úrovni hlasovali tři z 12 členů měnového výboru, kteří se vyslovili pro zvýšení základní sazby o čtvrt procentního bodu.
„Hospodářská aktivita roste solidním tempem navzdory zvýšené nejistotě, za kterou zčásti stojí konflikt na Blízkém východě,“ uvedla banka ve zprávě. „Inflace zůstává zvýšená ve srovnání s dvouprocentním cílem, což zčásti odráží šoky na straně nabídky, které vedly k růstu cen v některých odvětvích, včetně energetiky,“ dodala.
Inflace v USA v červnu klesla na 3,5 procenta z tříletého maxima 4,2 procenta, na které se vyšplhala v květnu. V poslední době se však kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě opět výrazně zvyšují ceny ropy, což podporuje obavy z obnoveného vzestupu inflace.
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„Navzdory inflačním tlakům v americké ekonomice a epizodě dražší ropy bylo na středečním zasedání americké centrální banky rozhodnuto o stabilitě úrokových sazeb,“ uvedl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. „Trhy očekávají, že první zvýšení přijde už v září letošního roku,“ dodal.
Evropská centrální banka (ECB) tento měsíc úrokové sazby podle očekávání rovněž nezměnila, klíčová depozitní sazba tak zůstala na 2,25 procenta. V červnu ECB úrokové sazby zvýšila o čtvrt procentního bodu. Zdůvodnila to inflačními tlaky spojenými s konfliktem na Blízkém východě.
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