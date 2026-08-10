Americký prezident Donald Trump loni získal ze zahraničního licencování svého jména v realitním byznysu 59,5 milionu dolarů (1,25 miliardy korun). Bylo to o 71 procent více než v roce předchozím a téměř desetkrát více než v roce 2023. Na základě Trumpova každoročního majetkového přiznání to v pondělí uvedla americká televize CNBC.
Více než 60 procent těchto příjmů pocházelo z projektů v zemích Perského zálivu. Přibližně 22 milionů dolarů připadalo na projekty ve Spojených arabských emirátech, devět milionů dolarů na Saúdskou Arábii a pět milionů dolarů na Katar.
Významná část příjmů souvisela se dvěma developery z oblasti Perského zálivu – saúdskoarabskou společností Dar Al Arkan a dubajskou společností Damac. Trump uvedl příjmy 25,8 milionu dolarů související s projekty Dar Al Arkan a její mezinárodní pobočky Dar Global. Projekty spojené s firmou Damac přinesly dalších 11,3 milionu dolarů.
Část developerů, kteří si Trumpovo jméno licencovali, zároveň usilovala o investice ve Spojených státech, o vládní povolení nebo o příznivé ekonomické a diplomatické vztahy. Některé projekty s Trumpovým jménem také využívají státní pozemky, státní investice nebo spolupráci se společnostmi pod kontrolou vlád.
Ne vládám, ano privátu
Prezidentova společnost The Trump Organization v rámci své etické politiky pro Trumpovo druhé funkční období zakázala nové významné transakce se zahraničními vládami, povolila však obchody se soukromými zahraničními společnostmi.
Organizace uvedla, že funguje zcela odděleně od prezidentského úřadu, dodržuje etické zákony a zákony upravující střet zájmů a využívá externího etického poradce. CNBC nenašla důkazy, že by některá z licenčních plateb ovlivnila rozhodnutí Trumpovy administrativy, že by některý developer získal zvláštní zacházení, ani že by Trump ve prospěch některé společnosti zasahoval.
Bílý dům uvedl, že jediným zvláštním zájmem, který řídí prezidentova rozhodnutí, je nejlepší zájem amerického lidu.
Trump uvedl příjem 5,25 milionu dolarů z licencí souvisejících s plány společnosti Dar Global na golfový klub s Trumpovým jménem a luxusní vily v Kataru. Projekt je součástí pobřežní zástavby Simaisma vedené společností Qatari Diar, realitní investiční společností založenou katarským státním investičním fondem. V jejím čele stojí katarský ministr.
Zveřejněné platby časově souvisely s výrazným rozšířením vztahů mezi Spojenými státy a Katarem. Společnosti Dar Global a Qatari Diar projekt oznámily 30. dubna 2025, dva týdny před Trumpovou návštěvou Dauhá. Při ní pak byly oznámeny významné dohody v oblasti letectví, obrany a ekonomiky. CNBC nenašla důkazy, že by projekt s Trumpovým jménem ovlivnil některou z těchto dohod.
Další zvrat: Trump zase uvalil cla na EU a desítky dalších zemí. Unijním státům navíc pohrozil něčím ještě horším
Podobnou strukturu má projekt v Ománu, na kterém spolupracuje soukromý developer se státním partnerem. Trump uvedl příjem téměř jeden milion dolarů z licencování souvisejícího s projektem Aida, který vzniká prostřednictvím společného podniku firem Dar Global a Omran Group, což je ománská státní společnost zaměřená na rozvoj cestovního ruchu.
Golf a cla
Trumpovy licenční příjmy ze zahraničí se týkaly i projektů mimo oblast Perského zálivu. Z Vietnamu Trump uvedl příjem pět milionů dolarů spojený s plánovaným golfovým projektem poblíž Hanoje v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Projekt se dál rozvíjel v době, kdy vietnamští představitelé vyjednávali s Trumpovou administrativou o odvrácení hrozby 46procentního cla.
Tehdejší vietnamský premiér Pham Minh Chinh se v květnu 2025 zúčastnil slavnostního zahájení projektu společně s Trumpovým synem Erikem a uvedl, že návštěva Erika Trumpa pomohla tento projekt urychlit. Ani v tomto případě CNBC nenašla důkazy, že by projekt s Trumpovým jménem ovlivnil jednání o clech nebo sazbu uvalenou na vietnamské zboží.
Projekty v Kataru a v Ománu podle právních expertů vyvolávají dosud nevyřešené otázky související s takzvanou klauzulí o zahraničních požitcích v americké ústavě. Ta federálním činitelům zakazuje bez souhlasu Kongresu přijímat určité výhody od zahraničních států.
„Hlavní otázkou je, zda lze platby vedené přes soukromého developera stále přičítat zahraničnímu státu v případě, že společnost kontrolovaná vládou vlastní pozemek, financuje projekt nebo se podílí na jeho rozvoji,“ uvedl vedoucí pracovník institutu Brookings Scott Anderson, který je zároveň právníkem a vedoucím redaktorem blogu Lawfare.
Soudy tuto otázku ještě definitivně nevyřešily. Nejvyšší soud několik žalob z prvního Trumpova období, které prezidenta obviňovaly z porušení této klauzule, v roce 2021 po jeho odchodu z úřadu zamítl jako bezpředmětné. O meritu věci nerozhodl.
„Je zřejmé, že tvůrci ústavy s licenčními poplatky nepočítali,“ uvedl Anderson. Podle něj ale široký rozsah této klauzule naznačuje, že představitelé veřejné moci by bez souhlasu Kongresu prospěch od zahraničních vlád mít neměli.
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