Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním pololetí letošního roku stoupl meziročně o sedm procent na 10,2 miliardy korun. Objem úvěrů stoupl o devět procent na 1,113 bilionu. Celkové vklady klientů se zvýšily o tři procenta na 1,341 bilionu. ČSOB, která patří mezi největší tuzemské banky, to uvedla v tiskové zprávě.
Provozní výnosy ČSOB v prvních šesti měsících roku vzrostly o osm procent na 26 miliard korun. Provozní náklady bez bankovních daní činily 12 miliard Kč, což bylo meziroční zvýšení o šest procent.
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„V klíčových oblastech úvěrů, vkladů a investic meziročně rosteme. Česká ekonomika nadále vytváří příznivé podmínky pro další úspěšný rozvoj podniků a domácností a odolává rizikům spojeným zejména s geopolitickým vývojem ve světě,“ komentoval výsledky generální ředitel ČSOB Aleš Blažek.
Klienti ČSOB v prvním pololetí uzavřeli nové hypoteční úvěry za 63 miliard korun, což bylo meziročně o 40 procent více, a nové úvěry ze stavebního spoření v objemu 14 miliard korun. To byl meziroční nárůst o 61 procent. Celkový objem nového financování bydlení stoupl o 44 procent.
„Poptávka Čechů na nemovitostním trhu zůstává vysoká. Ceny bytů a domů opět přepisovaly rekordy, ale tempa zdražování zpomalovala. V rámci zvyšování dostupnosti bydlení začínáme více podporovat družstevní bydlení, kde spatřujeme obrovský potenciál,“ doplnil Blažek.
Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart převýšil v prvním pololetí 1,6 milionu, což představuje meziroční nárůst o osm procent. Podíl těchto uživatelů na celkovém počtu aktivních digitálních klientů činil 87 procent. Digitální asistentka Kate, která je důležitou součástí aplikace, plně přešla na novou verzi využívající velké jazykové modely a je k dispozici 2,1 milionu retailových a firemních klientů.
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Celkový objem úvěrů ČSOB poskytnutých firmám a podnikatelům za letošní pololetí meziročně stoupl o osm procent. Objem investičních aktiv klientů vzrostl o 18 procent na 697 miliard korun. Majetek v podílových fondech se zvýšil o 18 procent na 349 miliard korun. Podíl nevýkonných úvěrů klesl na 1,24 procenta, meziročně o 0,09 procentního bodu.
Do skupiny ČSOB patří ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB Stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.
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