S nástupem umělé inteligence se dramaticky mění fungování nejen legálně podnikajících firem, ale také entit působících mimo zákon. Vidět je to zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti. Kriminální skupiny dnes fungují v podstatě jako velké nadnárodní korporáty a AI využívají k tomu, aby podnikům i běžným uživatelům odcizily co nejvíce citlivých dat a informací. Na jejich základě pak generují zisky, ať už vydíráním těchto firem, dalším vytěžováním zcizených dat nebo jejich prodejem na dark webu.
Analýzy předních světových antivirových společností Gen Digital a Eset za první pololetí letošního roku potvrzují masivní nárůst útoků cílících na soukromí a finance jednotlivců.
Co se dočtete dál
- Jak roste počet úniků osobních dat.
- Jakým způsobem si uživatelé sami a nevědomky stahují do počítače nebezpečné AI agenty.
- Z jakého důvodu klesá objem zcizených peněz u firem.
- Proč se aktuálně do hledáčku útočníků dostávají třeba městské organizace či bytová družstva.
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