Wall Street v posledních dnech zasáhla vlna sofistikovaných kybernetických útoků, které mířily na tamní přední hedgeové fondy a správce aktiv. Mezi zasažené instituce patří giganty jako Point72 Asset Management miliardáře Steva Cohena, Citadel Kena Griffina či společnosti Millennium Management a Two Sigma Investments.
Tyto firmy spravují kapitál v řádech desítek miliard dolarů a provozují komplexní rizikové systémy s důvěrnými obchodními informacemi. Útočníci k infiltraci využili metodu takzvaného vishingu, tedy hlasového phishingu, kdy se prostřednictvím telefonních hovorů vydávali za legitimní subjekty, jako jsou pracovníci IT podpory, klienti či zástupci regulátorů.
Co se dočtete dál
- Jak přesně útočníci využívají AI.
- Která konkrétní odvětví čelí celosvětově největšímu náporu kybernetických hrozeb.
- Proč představuje neopatrné používání generativní AI na pracovištích pro firmy obrovské bezpečnostní riziko.
- Jaké nové a sofistikované podvodné taktiky se začaly objevovat v Česku a o kolik peněz klienti průměrně přicházejí.
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