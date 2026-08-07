Jedna z největších světových pořadatelů kulturních akcí Live Nation získá majoritní podíl 51 procent v novém provozovateli multifunkčních hal O2 arena, O2 universum a Forum Karlín. Nový společný podnik založí s investiční skupinou PPF, která prostřednictvím dceřiné firmy Bestsport O2 arenu a O2 universum vlastní. Ve Foru Karlín, které od loňska vlastní Patria investiční společnost, skupina PPF dosud působila jako provozovatel. Firmy o společném podniku informovaly v tiskové zprávě.
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Obě společnosti chtějí v následujících letech do všech tří míst výrazně investovat, modernizovat jejich zázemí, zlepšovat podmínky pro fanoušky i umělce a podpořit jejich další rozvoj. Hodnotu transakce ani budoucích investic nesdělily. Vypořádání transakce podléhá schválení v rámci obvyklých regulatorních procesů.
Live Nation je jedním z největších světových pořadatelů kulturních akcí. Obě firmy očekávají, že partnerství povede jak k významnému zvýšení počtu pořádaných akcí, tak k růstu jejich mezinárodního významu.
Nově založený podnik převezme odpovědnost za každodenní provoz, včetně plánování a programové náplně akcí. Vlastnictví samotných hal, stejně jako jejich názvy, se nezmění.
„Praha patří už řadu let k našim nejdůležitějším trhům. Dlouhodobě zde investujeme do budování silného místního týmu, rozvoje partnerství a přivádění významných umělců a světových turné k českým fanouškům. Toto partnerství je přirozeným dalším krokem,“ uvedl prezident Live Nation pro region EMEA Paul Antonio.
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Dohoda podle Antonia navazuje na několikaletý růst Live Nation ve střední a východní Evropě. Společnost v regionu investuje do místních týmů a rozšiřuje své působení na nové trhy, včetně Rumunska a Slovenska, aby mohla fanouškům napříč regionem nabídnout více koncertů a vystoupení významných umělců.
O2 arena a O2 universum podle generálního ředitele PPF Group Didiera Stoessela hrají již více než dvě desetiletí zásadní roli v kulturním, sportovním a společenském životě Česka. „Tato investice představuje další etapu jejich rozvoje a pomůže zajistit, aby se i v následujících letech dál rozvíjely a posouvaly,“ dodal. Partnerstvím s Live Nation podle svého vyjádření naplňuje skupina PPF svou strategii aktivního rozvoje dlouhodobé hodnoty aktiv ve spolupráci s předními globálními hráči.
Live Nation Entertainment je přední světovou společností v oblasti živé zábavy. Její součástí jsou společnosti Ticketmaster, Live Nation Concerts a Live Nation Sponsorship, které patří ke globálním lídrům ve svých oborech. Firma mimo jiné pořádala nedávné evropské koncerty skupin Iron Maiden, Metallica nebo Erika Claptona.
Skupina PPF je soukromý mezinárodní investiční holding s různorodým portfoliem aktiv. Působí ve 25 zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, e-commerce, průmyslu, biotechnologií a dalších odvětví. Vlastní aktiva v hodnotě 42,6 miliardy eur a celosvětově zaměstnává přibližně 37 tisíc lidí.
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