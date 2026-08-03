Rostoucí zadlužení států, pokračující konflikt na Blízkém východě a obavy z inflace tlačily v poslední době nahoru výnosy střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů ve Spojených státech i v dalších zemích. Minulý týden k výprodeji na dluhopisovém trhu přispěl také americký Fed. Centrální banka sice nepohnula úrokovými sazbami, výnosy dluhopisů s dlouhou splatností ale vyletěly nahoru, jak se jich investoři začali zbavovat.

Sazba 30letého amerického státního dluhopisu například v pátek vyskočila na nejvyšší úroveň od roku 2007. Naopak výnosy krátkodobých bondů klesly. Jde o neobvyklou reakci trhu na tento typ rozhodnutí centrální banky – naposledy se něco podobného stalo v roce 2010.

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