V polovině června to vypadalo, že válka v Perském zálivu se blíží ke svému konci. Americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masúd Pezeškján na dálku podepsali memorandum o porozumění, které mělo vydláždit cestu k trvalému míru. O více než měsíc později je ale příměří v prachu, Hormuzským průlivem stále proplouvá jen minimum lodí a cena ropy Brent se ve čtvrtek opět dostala nad 100 dolarů za barel. Na to reagovaly prudkým výprodejem dluhopisové trhy. Rostoucí výnosy vysílají jasný signál – obavy z inflace jsou zpět.
Co se dočtete dál
- Co se děje na dluhopisovém trhu.
- Proč v Česku rostou výnosy dluhopisů nejen kvůli geopolitice.
- Proč růst výnosů státních dluhopisů může mít negativní vliv na akcie.
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