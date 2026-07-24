V polovině června to vypadalo, že válka v Perském zálivu se blíží ke svému konci. Americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masúd Pezeškján na dálku podepsali memorandum o porozumění, které mělo vydláždit cestu k trvalému míru. O více než měsíc později je ale příměří v prachu, Hormuzským průlivem stále proplouvá jen minimum lodí a cena ropy Brent se ve čtvrtek opět dostala nad 100 dolarů za barel. Na to reagovaly prudkým výprodejem dluhopisové trhy. Rostoucí výnosy vysílají jasný signál – obavy z inflace jsou zpět.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Co se děje na dluhopisovém trhu.
  • Proč v Česku rostou výnosy dluhopisů nejen kvůli geopolitice.
  • Proč růst výnosů státních dluhopisů může mít negativní vliv na akcie.