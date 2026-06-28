Americký Apple před několika dny přistoupil k jednomu z největších zdražování ve své historii. Výrobce iPhonů či Macbooků zvýšil ceny u některých produktů o více než 25 procent. Reagoval tak na skokové zdražování komponentů. Šéf společnosti Tim Cook pro deník The Wall Street Journal prohlásil, že něco podobného za 40 let své kariéry nezažil, a označil situaci za neudržitelnou. Důvodem je rozmach umělé inteligence a masivní budování datových center, která ji pohánějí. Na trzích se proto začíná mluvit o nové vlně takzvané AI inflace.
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