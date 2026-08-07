Holdingová společnost Porsche SE, která je hlavním akcionářem německého automobilového koncernu Volkswagen, se v pololetí propadla do čisté ztráty 2,22 miliardy eur (téměř 54 miliard Kč) po zisku 338 milionů eur před rokem. Oznámila to v páteční tiskové zprávě. Zároveň automobilku Volkswagen vyzvala, aby podnikla rychlé kroky k posílení konkurenceschopnosti.
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Za rozsáhlou pololetní ztrátou společnosti Porsche SE stojí zejména snížení účetní hodnoty podílu v automobilce Volkswagen. Ta se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Součástí koncernu Volkswagen je i Škoda Auto.
„Skupina Volkswagen se nachází na historické křižovatce. V zájmu firmy a její dlouhodobé konkurenceschopnosti musí všichni zúčastnění převzít zodpovědnost. Čím déle se budou rozhodnutí odkládat, tím větší budou problémy,“ uvedl předseda představenstva holdingu Porsche SE Hans Dieter Pötsch. „Nyní je potřeba soustředit se výhradně na to, co je z podnikatelského a ekonomického hlediska nezbytné. Vše ostatní musí ustoupit do pozadí,“ dodal.
Člen představenstva holdingu zodpovědný za finance Johannes Lattwein pak označil za nezbytné odbourat nadbytečné výrobní kapacity, výrazně snížit náklady a zásadně zlepšit rozhodovací a řídicí procesy. „Jako většinový vlastník kmenových akcií Volkswagenu proto Porsche SE podporuje vedení koncernu a jeho návrhy,“ uvedl. „Cílem je konkurenceschopnost. Ve snaze o její zajištění je potřeba zvážit každou možnost. Jinak Volkswagenu hrozí, že v mezinárodní konkurenci natrvalo ustoupí do pozadí,“ dodal.
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Volkswagen chystá rozsáhlou restrukturalizaci aktivit zahrnující drastické omezení výroby. Podle nedávné zprávy agentury Reuters by v koncernu mohlo v příštích letech zaniknout až 140 000 pracovních míst. Na konci loňského roku koncern podle své výroční zprávy zaměstnával kolem 663 000 lidí.
Škoda Auto nicméně v červenci uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity. Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice, kde provozuje tři výrobní závody a má zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních.
Koncern Volkswagen v červenci oznámil, že zisk po zdanění se mu v pololetí propadl o 30,7 procenta na 3,1 miliardy eur (zhruba 75 miliard Kč). Provozní zisk se snížil téměř o 12 procent na 5,9 miliardy eur, zatímco provozní zisk samotné Škody Auto zhruba o šest procent vzrostl a dosáhl téměř 1,4 miliardy eur.
Holding Porsche SE ovládaný rodinami Porscheů a Piëchů není totožný s výrobcem sportovních vozů Porsche AG, který je samostatnou dceřinou firmou koncernu Volkswagenu. V roce 2022 vstoupily akcie společnosti Porsche AG na burzu, Volkswagen nicméně zůstal jejím většinovým vlastníkem.
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