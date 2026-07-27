Zatímco v německých továrnách tamních automobilek se vyrábí čím dál méně a čekají je rozsáhlé škrty, management hlásí jasnou strategii: Go East. Jinými slovy: drahou výrobu v Německu má nahradit ta levnější na východě. Smýšlení manažerů už vyvolalo reakci. Před německými závody značek Volkswagen (VW) nebo Mercedes-Benz bylo v červenci rušno a dělníci protestovali proti zavírání a propouštění, naopak v Maďarsku se slaví.

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Co se dočtete dál

  • Proč německé automobilky odchází na Východ.
  • Kam směřují jejich investice.
  • Co německé automobilky čeká.
  • Jak to dopadne na Česko.

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