V červnu ukončily rozhádané části klanu Řípových dlouhou právní válku o dědictví po zesnulém továrníkovi a zakladateli průmyslové skupiny Karsit Františku Řípovi. Hned poté se miliardový rodinný majetek dal do pohybu. Zemědělskou část skupiny Karsit Agro získala v rámci vypořádání Společnost pro spravedlivé dědictví, která ve sporech zastupovala syny Františka Řípy z prvního manželství – Romana a Davida.
Naproti tomu výrobní závod v Jaroměři, kde se lisují součástky pro automobilový průmysl, zůstal dceři z druhého manželství Kamile Kaiserové. Ale pouze na chvíli. Dědička jej aktuálně prodává konkurenční skupině z regionu, taktéž rodinné společnosti Hauk z Police nad Metují.
Výrobní podnik Karsitu je ale nadále předmětem sporů, které s rodinou vede vlivová skupina kolem podnikatele s ostrými lokty Jana Fišera a lobbisty Tomáše Horáčka. Domáhají se převzetí provozu firmy na základě pachtovní smlouvy.
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