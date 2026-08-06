Průmyslová výroba v Česku v červnu meziročně stoupla o čtyři procenta, tedy nejvíce od loňského prosince. Dařilo se většině průmyslových odvětví, plyne z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ). V meziměsíčním srovnání se produkce v průmyslu zvýšila o 1,2 procenta.
„Průmyslová produkce v červnu pokračovala v růstu. Podobně jako v předchozích měsících rostla ve většině odvětví. Červnové tempo růstu bylo také ovlivněno nižší výrobou elektřiny v loňském roce,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.
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Podle něj byla nadále meziročně vyšší výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, především kolejových vozidel nebo letadel a jejich součástí, a kovovýroba či výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů. Naopak klesla produkce farmaceutického nebo dřevozpracujícího průmyslu.
Hodnota nových zakázek v průmyslu se v meziročním i meziměsíčním srovnání zvýšila. Proti květnu byla vyšší o šest procent a proti loňskému červnu o 13,1 procenta, přičemž výrazněji přibylo zakázek ze zahraničí. Meziročně jich bylo téměř o pětinu více, zatímco u tuzemských nových zakázek statistici zaznamenali nárůst o 2,2 procenta.
Podle vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veroniky Doležalové nové zakázky přibyly ve většině průmyslových odvětví, meziročně se jejich hodnota snížila jen ve farmaceutickém, textilním a oděvním průmyslu. „Významné dlouhodobé zakázky byly uzavřeny na výrobu ostatních dopravních prostředků a zařízení. Růst pokračoval i ve výrobě počítačů a elektroniky nebo elektrických zařízení,“ doplnila Doležalová.
I přes nárůst produkce opět ubylo v průmyslu zaměstnanců. Jejich průměrný evidenční počet se stejně jako v květnu meziročně snížil o 1,1 procenta.
Obchodní bilance zůstává v přebytku
Zahraniční obchod Česka skončil v červnu přebytkem 15,5 miliardy korun, který byl meziročně o 11,5 miliardy nižší. Kladný vliv měl mimo jiné obchod s motorovými vozidly, příznivě se na bilanci podepsal také obchod se stroji a elektřinou. Naopak negativní dopad na celkové saldo měl obchod s počítači, elektronickými a optickými přístroji, stejně jako obchod s ropou a zemním plynem. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.
Vývoz vzrostl meziročně o 11,2 procenta na 464,7 miliardy korun, dovoz se zvýšil o 14,9 procenta na 449,2 miliardy korun. Letošní červen měl však o jeden pracovní den více než loňský.
„Obchodní bilance zůstala v červnu přebytková. Nejvíce ji podpořil obchod s motorovými vozidly, naopak obchod s počítači, elektronickými a optickými přístroji její výsledek nejvíce zatížil,“ uvedl vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Zdeněk Skalák.
Stavebnictví zpomalilo
Meziroční růst stavební výroby v Česku letos v červnu zpomalil z květnových 4,4 procenta na rovná dvě procenta. Dále rostlo pozemní stavitelství, zatímco v inženýrském odvětví produkce klesla. Vyplývá to z údajů ČSÚ. Meziroční růst stavební výroby trvá od listopadu roku 2024. V červnu byl ale nejnižší od letošního ledna.
Letos v lednu stoupla stavební produkce oproti loňsku jen o půl procenta, což byl nejnižší nárůst za více než rok. Nejvýrazněji v tomto roce posilovala výroba v dubnu, a to o 7,7 procenta.
Produkce v pozemním stavitelství, tedy stavbách budov, vzrostla v červnu oproti loňsku o 6,3 procenta. Zvýšila se tak výrazněji než v květnu, kdy stoupla o 3,3 procenta. V inženýrském stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, výroba naopak meziročně klesla o 5,3 procenta. Předtím v květnu inženýrské stavitelství o 6,6 procenta rostlo.
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