Porcelán se v Dubí u Teplic vyrábí už od roku 1874. Zdejší závod je úzce spjat s výrobou tzv. cibuláku, tedy nádobí s charakteristickou podglazurní modrou malbou, která se stala světovým pojmem. Firma Český porcelán ustála řadu krizí a také celoevropský útlum tradičního oboru, avšak nyní se opět přetřásá její možný zánik.

Firmu už řadu měsíců paralyzují akcionářské spory, které vycházejí ze značně roztříštěné vlastnické struktury i řady narušených lidských vztahů. Je to vidět na konfliktním průběhu posledních valných hromad, kvůli čemuž podnik od začátku roku nemá kompletní, a tedy usnášeníschopné představenstvo.

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Co se dočtete dál

  • Jak na tom firma Český porcelán je.
  • Kdo jsou její akcionáři.
  • V čem spočívají jejich spory.
  • Jací investoři by do firmy mohli vstoupit.

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