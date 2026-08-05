Porcelán se v Dubí u Teplic vyrábí už od roku 1874. Zdejší závod je úzce spjat s výrobou tzv. cibuláku, tedy nádobí s charakteristickou podglazurní modrou malbou, která se stala světovým pojmem. Firma Český porcelán ustála řadu krizí a také celoevropský útlum tradičního oboru, avšak nyní se opět přetřásá její možný zánik.
Firmu už řadu měsíců paralyzují akcionářské spory, které vycházejí ze značně roztříštěné vlastnické struktury i řady narušených lidských vztahů. Je to vidět na konfliktním průběhu posledních valných hromad, kvůli čemuž podnik od začátku roku nemá kompletní, a tedy usnášeníschopné představenstvo.
Co se dočtete dál
- Jak na tom firma Český porcelán je.
- Kdo jsou její akcionáři.
- V čem spočívají jejich spory.
- Jací investoři by do firmy mohli vstoupit.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.