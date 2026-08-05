Už přes měsíc fungují čtyři čerpací stanice u severomoravské části dálnice D1 bez nájemní smlouvy. Ředitelství silnic a dálnic jim dokonce na konci června hrozilo, že situaci bude řešit po zlém a uzavře je. Smlouvy byly totiž pro stát nevýhodné a nechtěl je dál prodlužovat.
Teď se zdá, že spor se protáhne a skončí kompromisem. A že stát v těchto situacích není zdaleka tak silný, což může určit podobu dalších sporů.
Co se dočtete dál
- O jaké částky ve sporu jde.
- A proč ŘSD nakonec upustilo od rázného řešení.
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