Už přes měsíc fungují čtyři čerpací stanice u severomoravské části dálnice D1 bez nájemní smlouvy. Ředitelství silnic a dálnic jim dokonce na konci června hrozilo, že situaci bude řešit po zlém a uzavře je. Smlouvy byly totiž pro stát nevýhodné a nechtěl je dál prodlužovat.

Teď se zdá, že spor se protáhne a skončí kompromisem. A že stát v těchto situacích není zdaleka tak silný, což může určit podobu dalších sporů.

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Co se dočtete dál

  • O jaké částky ve sporu jde.
  • A proč ŘSD nakonec upustilo od rázného řešení.

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