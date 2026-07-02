Státní Ředitelství silnic a dálnic jde do prvního tvrdšího konfliktu ohledně pronájmu benzinek na dálnicích, přesněji řečeno pozemků, na nichž stojí. Týká se čtyř pump na D1 u Ostravy, kde činil dlouhodobý pronájem zlomek obvyklé ceny.
Co se dočtete dál
- O kolik se dosavadní nájmy lišily od cen ze soutěží.
- Jaká je motivace obou stran.
- A jakou hodnotu vlastně má taková benzinka.
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