Státní Ředitelství silnic a dálnic jde do prvního tvrdšího konfliktu ohledně pronájmu benzinek na dálnicích, přesněji řečeno pozemků, na nichž stojí. Týká se čtyř pump na D1 u Ostravy, kde činil dlouhodobý pronájem zlomek obvyklé ceny.

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Co se dočtete dál

  • O kolik se dosavadní nájmy lišily od cen ze soutěží.
  • Jaká je motivace obou stran.
  • A jakou hodnotu vlastně má taková benzinka.
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