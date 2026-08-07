Z pohledu řidiče patří Itálie k zemím, které vám (nejen) o prázdninách příliš radosti nepřinášejí. Dálniční síť, zhusta přetížená, má na řadě míst už svá nejlepší léta za sebou, dopravní značení nepatří k nejpřehlednějším, ceny paliv bývají tradičně vysoké a k tomu vám cestu znepříjemní mýtné. Nejen jeho samotná výše, ale také způsob platby.
Zastavit, čekat frontu, vyzvednout si lístek, jet, zastavit, čekat frontu, najít v autě lístek, doufat, že bude fungovat kartový terminál, případně že najdete dostatek drobných… A přitom sledovat místní, kteří plynule projíždějí pruhem, nad kterým je modro-žlutá cedule s velkým T. T jako Telepass, v myslích dovolenkářů něco jako VIP pruh pro místňáky. To už ovšem neplatí, jednotku pro elektronickou platbu můžou získat i cizinci a není to vůbec složité. Přinášíme návod, jak na to.
Co se dočtete dál
- Co je potřeba udělat pro získání Telepassu.
- Jaké komplikace můžou při nákupu nastat a jak si s nimi poradit.
- Kde všude lze palubní jednotku využít.
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