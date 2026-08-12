Psal se rok 2018 a pro českou automobilku Škoda Auto byla Čína tím nejdůležitějším trhem. Prodala tam za jeden rok 341 tisíc aut. Ambice byly velké: Alain Favey, tehdejší člen představenstva Škody Auto odpovědný za prodej a marketing, plánoval zdvojnásobení tamních prodejů i dealerské sítě, uvedení nových SUV modelů výhradně pro Čínu a celosvětový prodej dvou milionů vozů do roku 2025.
Realita? Strmý pád, koncernem Volkswagen nařízená zpátečka a loni prodaných 15 tisíc aut v Číně a lehce přes milion celosvětově. Letos plánuje firma z Mladé Boleslavi ukončit v Číně prodej aut úplně.
Podobný příběh nyní prožívají všechny německé automobilky, ať už jde o Mercedes-Benz, BMW nebo Volkswagen (VW) a jeho hlavní značku či dceřiné firmy Porsche a Audi. Nicméně s jedním rozdílem. Jejich ústup z Číny není skupinové rozhodnutí, ale nedobrovolný pád. O to bude bolestivější. Dobře je to vidět na číslech Volkswagenu. Koncernové prodeje se tam mezi lety 2017 a 2019 pohybovaly kolem 4,2 milionu aut ročně. Za letošní půlrok dosáhly jen lehce přes 900 tisíc.
Úpadek německých automobilek se začal propisovat i do našeho autolandu. To nejhorší teprve přichází, Česko má ale řadu výhod
Co se dočtete dál
- V čem je problém německých automobilek.
- Jak je na tom Škoda Auto.
- Jaká je momentální situace značek v Číně.
- Je cesta z problémů ven? A jaká?
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