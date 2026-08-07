Koncern Volkswagen podle německých médií chystá další personální veletoče v nejvyšším managementu. Neměly by se přitom týkat jen hlavní značky, ale měly by zasáhnout i do dceřiných firem. Výjimkou není ani Škoda Auto. V ní už trápící se koncern letos jednoho vrcholového manažera ulovil a nyní by se mohl přesunout do Německa Martin Jahn - další klíčový hráč, který stojí za aktuálním úspěchem značky.

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Co se dočtete dál

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  • Co je spouštěčem.
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