Koncern Volkswagen podle německých médií chystá další personální veletoče v nejvyšším managementu. Neměly by se přitom týkat jen hlavní značky, ale měly by zasáhnout i do dceřiných firem. Výjimkou není ani Škoda Auto. V ní už trápící se koncern letos jednoho vrcholového manažera ulovil a nyní by se mohl přesunout do Německa Martin Jahn - další klíčový hráč, který stojí za aktuálním úspěchem značky.
Úpadek německých automobilek se začal propisovat i do našeho autolandu. To nejhorší teprve přichází, Česko má ale řadu výhod
Co se dočtete dál
- O jaké manažerské přesuny jde.
- Co je spouštěčem.
- Co se děje ve Škodě a VW.
- Proč se Škodě daří a VW ne.
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