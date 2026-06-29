Problémy německého koncernu Volkswagen (VW) jsou hlubší, než se myslelo. Kvůli dlouhodobým propadům zisků plánoval šéf skupiny Oliver Blume se svým managementem propustit do konce dekády 50 tisíc zaměstnanců. Aktuální plány jdou ale mnohem dál. Koncern má opustit až sto tisíc lidí z celkových zhruba 660 tisíc, zavírat bude mnohem více továren a jedna značka se má dokonce vyčlenit ze struktur skupiny. Do toho si manažeři pohrávají s myšlenkami na stáhnutí části výroby z Východu Evropy do Německa. Boj o Volkswagen začíná.
Co se dočtete dál
- Jaké škrty se chystají.
- Co dalšího je v plánu.
- Jak to dopadne na jednotlivé značky.
- Jak je na tom Škoda Auto, Porsche nebo Audi.
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