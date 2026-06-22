Manažeři Volkswagenu v čele s šéfem celého koncernu Oliverem Blumem měli na konci minulého týdne těžký úkol: obhájit před akcionáři účinnost svých posledních nepopulárních kroků. Není jich přitom málo. Blume snižuje napříč skupinou investice, ruší desetitisíce pracovních míst a osekává náklady v továrnách. Na valnou hromadu přišel s jasným vzkazem, že masivní úsporná opatření budou pokračovat. Zároveň ale z jeho úst zazněl poměrně ambiciózní plán – koncern by se měl se do konce dekády stát „nejatraktivnějším výrobcem automobilů na světě“. 

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  • Proč obchodní model VW nefunguje.
  • Jak z toho ven.
  • Co budou hlavní úsporná opatření.
  • Kdo z koncernu jede a kdo ho brzdí.
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