Manažeři Volkswagenu v čele s šéfem celého koncernu Oliverem Blumem měli na konci minulého týdne těžký úkol: obhájit před akcionáři účinnost svých posledních nepopulárních kroků. Není jich přitom málo. Blume snižuje napříč skupinou investice, ruší desetitisíce pracovních míst a osekává náklady v továrnách. Na valnou hromadu přišel s jasným vzkazem, že masivní úsporná opatření budou pokračovat. Zároveň ale z jeho úst zazněl poměrně ambiciózní plán – koncern by se měl se do konce dekády stát „nejatraktivnějším výrobcem automobilů na světě“.
Co se dočtete dál
- Proč obchodní model VW nefunguje.
- Jak z toho ven.
- Co budou hlavní úsporná opatření.
- Kdo z koncernu jede a kdo ho brzdí.
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