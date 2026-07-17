V automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu německého podniku to v pátek uvedla agentura Reuters. Dosud se hovořilo o možném propuštění zhruba 100 tisíc lidí. V srpnu se chystá několik setkání pracovníků s šéfem koncernu Oliverem Blumem, mimo jiné v závodech v Emdenu a Cvikově (Zwickau), kterým hrozí úplné uzavření.
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Závodní rada zastupuje zájmy zaměstnanců. Mluvčí koncernu se k číslu, které rada zveřejnila, odmítl vyjádřit. Volkswagen ve své výroční zprávě za loňský rok uvádí, že celkový počet zaměstnanců činil přibližně 663 tisíc. Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto.
Časopis Manager Magazin na konci června napsal, že Blume se chystá celosvětově zrušit až 100 tisíc pracovních míst, což by bylo asi 15 procent současného stavu. Volkswagen se ke zprávě odmítl vyjádřit.
Agentura Reuters a časopis Der Spiegel pak v pondělí uvedly, že Blume v interním rozhovoru zveřejněném na firemním intranetu poprvé zmínil konkrétní počet míst, která hodlá zrušit. K dříve dojednaným 50 tisícům míst, která mají zaniknout do roku 2030, by přibylo dalších 50 tisíc. Propouštění by se podle médií mělo týkat společnosti Volkswagen i dalších firem, které jsou součástí koncernu, například Porsche nebo Audi.
Manager Magazin v červnu rovněž uvedl, že by se propouštění mělo týkat hlavně Německa a že čtyřem závodům koncernu – v Hannoveru, Emdenu, Cvikově a v Neckarsulmu – hrozí, že budou uzavřeny. Volkswagen má sídlo ve Wolfsburgu ve spolkové zemi Dolní Sasko.
Závodní rada v pátek podle agentury Reuters uvedla, že zánik dalších 40 tisíc pracovních míst souvisí právě s možným uzavřením čtyř závodů od roku 2030. Zaměstnanci koncernu budou mít možnost Blumeho konfrontovat, v srpnu se totiž chystá několik setkání vedení koncernu se zaměstnanci, uvedl Reuters. Ve Wolfsburgu se má uskutečnit 25. srpna, v Emdenu a Cvikově 26. srpna.
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Česká automobilka Škoda Auto na konci června v reakci na dotaz ČTK k propouštění odkázala na program oznámený před dvěma lety a týkající se snižování počtu nepřímých pracovníků, zejména demografickou fluktuací. Přímých zaměstnanců se program netýká, řekl mluvčí pro výrobu a personalistiku Martin Vejdělek. Škoda Auto podle něj už řadu let průběžně řídí počet zaměstnanců, aby udržela potřebnou konkurenceschopnost českých závodů.
Volkswagen minulý týden ve čtvrtek po zasedání dozorčí rady oznámil drastické omezení výroby. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o 50 procent a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 75 procent. K možnému propouštění se ale podnik tehdy nevyjádřil. Koncern přistoupil ke změnám pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a také amerických dovozních cel.
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