Zatímco kolem německého koncernu Volkswagen je kvůli plánovanému propouštění v poslední době rušno, v jeho dceřiné firmě Škoda Auto panuje naprosto odlišná nálada. Dobře je to vidět na Martinu Jahnovi, členovi představenstva značky odpovědného za prodej a marketing. Německá média sice v minulém týdnu přinesla informace o drastickém zintenzivnění škrtů, které by měly být globální a dopadnout na celou automobilovou skupinu, on ale možné škrty ve Škodě vyvrací. „S žádným propouštěním nepočítáme ani k němu není důvod,“ říká Jahn s tím, že ohledně budoucnosti automobilky je optimistický. 

V rozhovoru s HN mluví i o překvapivém druhém místě, které značka letos drží v evropských prodejích, dvou nových elektrických modelech nebo o přehodnocování strategie na asijských trzích, kde se Škoda pere s čínskou konkurencí nabízející elektroauta za dumpingové ceny.

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Co se dočtete dál

  • Jak dopadnou škrty ve VW na Škodu Auto.
  • Jaký je zájem o modely Epiq a Peaq.
  • Proč v elektroautech Škody není standardem tepelné čerpadlo.
  • Jaká je strategie značky na Blízkém východě, v Indii a jihovýchodní Asii.
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