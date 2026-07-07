Americká softwarová společnost Microsoft okamžitě zruší 4800 pracovních míst, což představuje 2,1 procenta jeho globální pracovní síly. Firma reorganizuje herní divizi Xbox a odprodá až pět studií, aby zvýšila výnosy po letech rozsáhlých investic do této divize. V pondělí to oznámila e-mailem zaměstnancům a později dala na síť X šéfka divize Xbox Asha Sharmaová.
Zhruba 3200 míst firma zruší právě v herní divizi, počet jejích zaměstnanců by se tak snížil asi o 20 procent. V první fázi tam bude okamžitě zrušeno 1600 pracovních míst, zbývající místa se budou škrtat v následujících dvanácti měsících.
Jde o „nejvýznamnější restrukturalizaci v historii Xboxu,“ napsal Sharmaová. Některé úkoly podle ní procházejí čtrnácti stupni řízení a tato složitá organizační struktura zpomaluje rozhodování. Po tomto restartu by v budoucnu měly existovat pouze tři až pět stupňů řízení.
Microsoft po drahých akvizicích hledá cestu z krize Xboxu. Ve hře je propouštění i odprodej celé herní divize
Microsoft navíc opouštějí čtyři vývojářská herní studia. Sharmaová zdůraznila, že v posledních letech klesl počet hráčů i čas strávený hraním na platformě Xbox.
Microsoft masově propouštěl už po akvizici herní společnosti Activision Blizzard, což byla transakce přibližně za 69 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Na konci roku 2023 zrušil tisíce pracovních míst.
Podle Sharmaové je cílem restrukturalizace zajistit budoucí růst divize Xbox. Plánuje, že by společnost mohla časem dosáhnout více než jedné miliardy uživatelů denně.
Kromě oblasti videoher se plán restrukturalizace dotkne rovněž obchodních týmů. Do konce finančního roku 2027, který se uzavře na konci června 2027, dosáhne celkový počet zrušených pozic 6400.
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