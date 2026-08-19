Loni na sebe rodinná firma Profil Nábytek upozornila třeba tím, že se podílela na realizaci interiérů v oceňované Horácké multifunkční aréně v Jihlavě. Zabodovala však také u návštěvníků Designbloku. Nyní podnik z Humpolce rozjíždí projekt za desítky milionů korun v Alžírsku, kde se bude podílet na stavbě už druhé armádní nemocnice. Díky tomu by se v letošním roce tržby firmy mohly dostat přes 300 milionů korun.
Vybavení do první vojenské nemocnice nedaleko hlavního města Alžíru dodal Profil Nábytek přede dvěma lety, nyní jedná o dalším objektu. Nemocnice už je postavena, práce na jejím interiéru by se měly rozjet ještě letos. „Hodnota zakázky se pohybuje v přepočtu kolem 70 milionů korun, což ji řadí spolu s předchozí realizací mezi největší projekty v historii firmy. Navíc jsme v Alžírsku podali nabídky na výstavbu dalších dvou nemocnic,“ říká obchodní ředitel společnosti David Čermák. Na africký trh se firma dostala v posledních pěti letech, a to díky účasti na různých podnikatelských misích.
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