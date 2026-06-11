Odejít včas a na vrcholu je umění. Na rozdíl od zahraničí, kde se v čele mnoha firem vystřídalo často už několik generací, v Česku dlouholeté zkušenosti s převodem řízení podniku na dcery či syny zatím chybí. O to může být celý proces komplikovanější. Tím, jak určit správný moment předání, kdy se na něj začít připravovat a jak se smířit s novou rolí pouhého pozorovatele nebo rádce na telefonu, se na začátku června zabývala konference Family Business Week Summit ve středočeských Libčicích.

Téma je aktuální tím spíš, že kroky a rozhodnutí odcházejícího zakladatele ovlivní nejen jeho vlastní budoucnost, ale také osudy budoucích generací rodiny. V Česku před tímto úkolem v nejbližších letech stane velká část majitelů rodinných společností vzniklých po sametové revoluci.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik českých rodinných čeká na převzetí byznysu novou generací.
  • Jak si s „předáním moci“ poradili úspěšní čeští byznysmeni.
  • Jakou náhradu si našli za rodinný byznys a jak udrží původního ducha firmy.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.