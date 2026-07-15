Německý průmysl v loňském roce ztratil zhruba 177 tisíc pracovních míst, informoval ve středu Spolkový úřad práce. Koncem loňského roku v německém průmyslu podle úřadu pracovalo kolem 6,5 milionu lidí se sociálním pojištěním. Německý průmysl v posledních letech čelí řadě problémů, včetně nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, vysokých cen energií, amerických cel či rostoucí konkurence z Číny.
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V ostatních odvětvích německé ekonomiky se počet pracovních míst v loňském roce zvýšil, tento nárůst však nedokázal kompenzovat úbytek míst v průmyslu. Celkově tak vloni v německé ekonomice zaniklo kolem 108 tisíc pracovních míst, uvedl úřad.
V německém automobilovém průmyslu v loňském roce podle úřadu zaniklo zhruba 52 tisíc pracovních míst. Ve strojírenství počet pracovních míst klesl o 28 tisíc a v kovoprůmyslu o 24 tisíc.
Úbytek pracovních míst v německém průmyslu se nezastavil ani v letošním roce. Šéfka Spolkového úřadu práce Andrea Nahlesová podle agentury DPA koncem června uvedla, že průmysl v současné době ztrácí zhruba 15 tisíc pracovních míst měsíčně.
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Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Německá ekonomika vloni poprvé za poslední tři roky vzrostla, hrubý domácí produkt (HDP) se ale zvýšil pouze o 0,2 procenta.
Vláda kancléře Friedricha Merze nyní předpokládá, že letos růst HDP zrychlí na 0,5 procenta. Ještě loni na podzim přitom letošní růst odhadovala na 1,3 procenta. Ke zhoršení výhledu velkou měrou přispěly negativní hospodářské dopady konfliktu na Blízkém východě.
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