Německému automobilovému koncernu Volkswagen se v prvním pololetí propadl zisk po zdanění o 30,7 procenta na 3,1 miliardy eur (zhruba 75 miliard korun). Firma, jejíž součástí je i česká automobilka Škoda Auto, o tom informovala v páteční výsledkové zprávě. Provozní zisk koncernu v pololetí klesl téměř o 12 procent na 5,9 miliardy eur, zatímco provozní zisk samotné Škody Auto vyskočil o zhruba o šest procent a dosáhl 1,36 miliardy eur. Tržby v pololetí mladoboleslavské značce meziročně vzrostly rovněž o zhruba šest procent a mírně překročily 16 miliard eur.
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Naopak tržby koncernu Volkswagen v pololetí klesly o 0,2 procenta na 158,1 miliardy eur. Podnik v pátek uvedl, že v celém letošním roce počítá s poklesem tržeb až o tři procenta. V předchozím výhledu přitom očekával až tříprocentní růst.
Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. "Podmínky v automobilovém průmyslu zůstávají mimořádně náročné: geopolitické krize, obchodní konflikty, vysoké regulační požadavky, výkyvy na trzích a rostoucí konkurence," uvedl koncernový šéf Oliver Blume
Volkswagen teď chystá rozsáhlou restrukturalizaci aktivit zahrnující drastické omezení výroby. Podle nedávné zprávy agentury Reuters by v koncernu mohlo v příštích letech zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. Na konci loňského roku koncern podle výroční zprávy zaměstnával kolem 663 tisíc lidí.
Škoda Auto nicméně tento měsíc uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity. Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice, kde provozuje tři výrobní závody a má zhruba 36,5 tisíce zaměstnanců včetně agenturních.
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