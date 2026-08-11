Výrobní kapacity evropských automobilek jsou sice vytíženy nedostatečně, to jim však vůbec nebrání, aby přemísťovaly produkci tam, kde jsou nižší náklady a perspektivní trhy. Posledním příkladem je nejstarší německá automobilová značka Opel, součást koncernu Stellantis. Její ředitel Florian Huettl nedávno potvrdil, že uzavřel předběžnou dohodu s alžírskou státní AGM Holding Company o výstavbě nové továrny v této severoafrické zemi.
Jak informoval časopis Automobilwoche, má jít o kompletní výrobu, zahrnující motorárnu, karosárnu, lakovnu i finální montáž se zapojením lokálních dodavatelů. Tedy žádná montáž z dovážených sad.
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