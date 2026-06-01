Před příchodem elektromobility jel automobilový průmysl dlouhé dekády na volnoběh. Elektroauta ale mění celý obor, který je páteří značné části evropských ekonomik, tu českou nevyjímaje. Navíc o elektroauta začíná být konečně i v Česku mezi lidmi zájem. Proč elektromobilita v zemi poroste i nadále a jak jsme na ni připraveni? Tomu se bude věnovat konference Forum Elektromobilita, kterou pořádají HN se společností LEEF Technologies.
Již devátý ročník se koná ve čtvrtek 11. června. Oproti předchozím letům se mění hned dvě věci – akce již není dvoudenní a zároveň se stěhuje. Největší česká konference o elektromobilitě tak letos nebude ve Foru Karlín, ale na Výstavišti Praha v Křižíkově pavilonu B. Vystoupí na ní světoví i čeští insideři automobilového průmyslu. Celý program a vstupenky najdete ZDE.
Konferenci zahájí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Jak se rozvíjí česká dobíjecí infrastruktura popíše Michal Kalhous, ředitel rozvoje sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku. Na něj naváže s celoevropským pohledem Matt Ersin ze společnosti Fastned, tedy jedné z předních firem zabývajících se rychlonabíjením. A jak elektromobilita dopadá na chod největší české automobilky Škoda Auto přiblíží Andreas Dick, člen představenstva pro výrobu a logistiku.
Kromě nich vystoupí i Matěj Macháček (BYD Automotive), Arnošt Barna (Kia Czech), Martin Saitz (Hyundai), Aleš Polák (Arval CZ), Magda Knoblochová (Siemens), Baerte de Brey (Stedin), Barty Pyl (Volvo), David Chleboun (Daimler Truck), Ondřej Kostelník (Renault Trucks) nebo influencer věnující se elektromobilitě Felix Hamer a automobilový novinář Martin Vaculík.
„Krize kolem cen ropy elektromobilitě celosvětově pomáhá. I v Česku po letech spánku dochází k nárůstu prodeje elektromobilů. Zdá se, že české firmy a jednotlivci přichází elektroautům na chuť,“ říká spolumajitel firmy LEEF Technologies. To potvrzují i data: v Evropské unii od ledna do dubna letošního roku vyrostly registrace elektroaut meziročně o 33 procent na 747 tisíc aut, v Česku pak o 18 procent na 5 123 vozů. Že na tom mají čím dál větší podíl i čínské automobilky bude jedním z témat konference.
„Pořádeme Forum Elektromobilita mnoho let a konečně to vypadá, že se i v Česku stane z elektromobility masovější záležitost. I o tom se budeme na konferenci bavit, stejně tak o realitě českého trhu a infrastruktuře nebo o trendech v městské hromadné dopravě a také té nákladní,” zve na konferenci šéfredaktor HN Jaroslav Mašek. Připojte se k lídrům českého automobilového průmyslu a přijďte diskutovat o jedné z největších transformací, která kdy ovlivnila automobilový průmysl i ekonomiku jako takovou.
